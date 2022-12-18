"Коси, как можешь больше, чтоб сюда не попасть, нах#й, это не надо": российский оккупант отговаривает знакомых от мобилизации, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант рассказывает о потерях и советует знакомым "косить" от армии, чтобы не попасть в Украину.

Соответствующий перехват разговора оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"У меня во взводе четыре "трехсотых". Если Дима Сухов перед тобой сидит, то скажи ему, что сюда не надо лезть, сюда на Украину. Коси, как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно никому это не надо. Тут я стою в двух километрах от вражеских позиций, и в любой момент миномет может прилететь. Кому оно надо? Не суйтесь сюда", - говорится в перехвате.

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