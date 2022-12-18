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Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО

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Оборона Бахмута продолжается. Оккупационные войска постоянно атакуют город.

Об этом говорится в репортаже Богдана Пападина на канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои. Батальон разведки "Скала" совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ наносит огневое поражение по врагу. Бахмут становится восточным форпостом украинской независимости.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Це від сьогодні, вірні Сини Своєї Батьківщини. Бахмут це Україна. Дякую, пане Юрію, ваші анонси є реалістичні і актуальні. Допомагаємо і віримо в Перемогу України.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ПАМ"ЯТАЄМО ЦІНУ ЯКУ ПЛАТИТЬ ЗСУ КОЖНИЙ ДЕНЬ, КОЖНУ ГОДИНУ, КОЖНУ МИТЬ...
    (поранені під Бахмутом)



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