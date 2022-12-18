Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО
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Оборона Бахмута продолжается. Оккупационные войска постоянно атакуют город.
Об этом говорится в репортаже Богдана Пападина на канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои. Батальон разведки "Скала" совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ наносит огневое поражение по врагу. Бахмут становится восточным форпостом украинской независимости.