Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО

Оборона Бахмута продолжается. Оккупационные войска постоянно атакуют город.

Об этом говорится в репортаже Богдана Пападина на канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои. Батальон разведки "Скала" совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ наносит огневое поражение по врагу. Бахмут становится восточным форпостом украинской независимости.

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