Эстония в ближайшее время отправит украинским воинам мобильную сауну и прачечную. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Вдоль линии столкновения, особенно в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники находятся в сверхсложных условиях. Чтобы поддержать морально-боевой дух, а также обеспечить бойцов надлежащим гигиеническими условиями, выделенные Эстонией мобильную баню и прачечную планируют отправить на передовую уже в ближайшее время.
В настоящее время банно-прачечный комплекс проходит техническую проверку в городе Тарту и уже в скором времени отправится в Украину.
"Это комплекс из трех машин, позволяющий солдатам сначала попариться в сауне, помыться, потом отдохнуть. И заодно постирать и высушить одежду. А это очень важно для поддержания боевого духа и здоровья", - заявил начальник производства комплекса Сийм Неллис.
Передвижной комплекс способен обслуживать до 400 бойцов в неделю, и что важно может быть размещен таким образом, чтобы его не было видно противнику.