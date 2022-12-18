УАФ опубликовала обращение Зеленского, которое запретила показывать ФИФА: Украина инициирует созыв Глобального саммита Формулы мира. ВИДЕО

В сети опубликовано обращение президента Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась транслировать во время Чемпионата мира. Глава государства заявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке президент УАФ Андрей Павленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот чемпионат мира доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом футбольном поле, а не на красном поле битвы. Это мечта стольких людей! Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый отец хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела, чтобы ее сын вернулся с войны. Когда бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру!", - заявил президент.

По его словам, в войне нет чемпионов и не может быть ничьей. Также он объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира, которая должна состояться этой зимой.

"Саммит для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно", - добавил Зеленский.

Президент призвал поддержать Украину и ее усилия по восстановлению мира, а также присоединиться к Глобальному саммиту Формулы мира.

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