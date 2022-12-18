Бок о бок с Иностранным легионом - военнослужащий ВСУ Максим Лапко. ВИДЕО

Военнослужащий ВСУ Максим Лапко в программе "Захист" рассказал о боях в окружении на Донбассе в 2014 году и защите Запорожской области после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Война в 2014 и в 2022. Бои в окружении на Донбассе и защита Запорожской области. Как воевать вместе с бойцами Иностранного легиона… Об этом и не только в новом выпуске программы "Захист" с десантником, ветераном АТО и бойцом ВСУ Максимом Лапко", - говорится в сюжете.

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