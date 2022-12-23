Атака беспилотника на нефтебазу вблизи российского Орла 16 ноября 2022 года. ВИДЕО

Общественный активист Сергей Стерненко опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована атака беспилотника на нефтебазу вблизи российского города Орел 16 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с помощью беспилотника, четко видны несколько сбросов боеприпасов на нефтебазу.

"16 ноября вблизи российского города Орел (около 170 км от границы) взорвалась нефтебаза. Я, конечно, не имею понятия, как такое могло случиться, какой именно дроном бомбили нефтебазу, и вот это видео я получил абсолютно СЛУЧАЙНО!", - написал Стерненко в комментарии к видео.

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