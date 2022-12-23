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Россия перебросила в Беларусь ЗРК "Тор". ВИДЕО

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В Беларусь из РФ прибыла партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены", - говорится в сообщении.

Помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский заявил, что эти комплексы – эффективное средство поражения разного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.

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Напомним, накануне захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждали недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и переброс части техники ближе к границе с Украиной.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це вони будуть захищатися від НАТИ?
  • Alex Bernstein
    Подразделение с техникой расположилось во дворе, очень близко, прямо перед длинным жилым домом или за домом.
    Трудно поверить, что стоянка для машин была выбрана случайно.
    Это ПВО прикрывается жителями дома.
    А не наоборот.
  • Ahmad silos
    "Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович". Тут можна тільки стібатись над усім совковим, або тебе проголосять агентом кремля. А згадати що ті самі совкові БУКи зберегли небо над Україною, а на фронті збито більше русні з совкових Ігл ніж з західних Стінгерів - то взагалі крамола.
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