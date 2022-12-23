Пророссийский блоггер не понимает недовольство жителей оккупированного Мелитополя: "Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют". ВИДЕО

Российские захватчики надеялись, что жители Мелитополя будут удовлетворены оккупацией города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пророссийский блоггер рассказал, что хотел взять интервью у жителя Мелитополя, но тот отказался говорить на камеру.

"Когда я его спросил, как живется сейчас и как жилось раньше, он сказал, что раньше жили хорошо, а сейчас – плохо. Пришли россияне и все воруют, воруют, воруют. Человек недоволен, что Мелитополь стал городом России. Всем не угодишь. У каждого свое мнение, но я думал, что услышу совсем другие слова", - сказал он.

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