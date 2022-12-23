"Елку для героев" установили на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Активисты почтили память защитников Украины и Героев Небесной Сотни, установив на Аллее Героев Небесной Сотни "Елку для Героев".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Елку установили возле Экуменического храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ и временного Мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни.
Праздничное дерево украсили белыми и сине-желтыми ангелочками.
Акция организована близкими Героев Небесной Сотни и Музеем Майдана. Ее проводят уже седьмой год подряд.
Автор фото та відео Олег Богачук