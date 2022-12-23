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"Елку для героев" установили на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Активисты почтили память защитников Украины и Героев Небесной Сотни, установив на Аллее Героев Небесной Сотни "Елку для Героев".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Елку установили возле Экуменического храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ и временного Мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни.

Праздничное дерево украсили белыми и сине-желтыми ангелочками.

Акция организована близкими Героев Небесной Сотни и Музеем Майдана. Ее проводят уже седьмой год подряд.

Автор фото та відео Олег Богачук

Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 01
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 02
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 03
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 04
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 05
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 06
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 07
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 08
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 09
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 10
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 11
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 12
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 13
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 14
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 15
Елку для героев установили на Аллее Героев Небесной Сотни 16

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