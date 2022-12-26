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В результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли трое российских военных, - Минобороны РФ. ВИДЕО

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Ночью на аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Сообщалось о погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", - заявили в Министерстве.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
  • alexandr shamov
    Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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