Российские оккупанты из-под Бахмута - начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову: "Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты?". ВИДЕО
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Российские военнослужащие записали видеообращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
В обращении они отмечают, что сражаются под Бахмутом, но у них нет снарядов. Поэтому к Герасимову они обращаются без особого уважения, называя его всяческими нецензурными словами.
"Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - говорят ворвавшиеся в Украину оккупанты.
Кроме того, они акцентируют внимание Герасимова на значительных потерях в рядах войск РФ. "Там парни гибнут", - говорят оккупанты.