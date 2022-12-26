Новости Видео • Война

Российские оккупанты из-под Бахмута - начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову: "Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты?". ВИДЕО

43 05896
Российские военнослужащие записали видеообращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

В обращении они отмечают, что сражаются под Бахмутом, но у них нет снарядов. Поэтому к Герасимову они обращаются без особого уважения, называя его всяческими нецензурными словами.

"Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - говорят ворвавшиеся в Украину оккупанты.

Также читайте: Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, - Эрдоган

Кроме того, они акцентируют внимание Герасимова на значительных потерях в рядах войск РФ. "Там парни гибнут", - говорят оккупанты.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Палиця Василь
    ви всі там підари кончені, щоб ви падли здохли, тварюки їбані
  • Олександр Дніпро
  • Вася Шевченко f77d76ba
    герасимов щас все бросит и вам поможет... ну как Герасим помог Му-му ))))))
    му-му вы драные! на хер сюда приперлись!!! дохните теперь и не визжите!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости