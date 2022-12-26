Кремлевские "провидцы" предсказывают будущее РФ в 2023 году: "Россия - ось цивилизации. Америка распадется на штаты. Доллар резко упадет". ВИДЕО

Кремлевские "провидцы" предсказывают России невероятные успехи в 2023 году и прогнозируют полный упадок США и Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они рассказали в эфире одного из пропагандистских шоу на РосТВ. По предсказаниям "астрологов и тарологов", беды американцев начнутся уже весной – наводнения, потеря политического и экономического веса, внутренние конфликты и распад на отдельные штаты. В свою очередь, Россия станет "осью цивилизации", а российские ученые даже изобретут лекарство от онкологических болезней.

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