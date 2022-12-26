Россияне 12 декабря обстреляли плавкран "Захарий" в Херсоне. ВИДЕО

Крупнейший в Европе плавучий кран "Захарий" обстреляли на Херсонщине российские военные. В результате обстрела разрушены гидравлические системы, системы управления и системы связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному рассказал технический журналист и инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин. Эту информацию ему сообщили местные жители, они предоставили видео.

По словам Авдокушина, 12 декабря со стороны, где находятся российские военные, прилетели два дрона, которые зависли над "Захарием" и скорректировали огонь:

"Было сделано несколько выстрелов минами, они рвались на соседние участки, соседние суда. И после того, как три мины уже попали в сам "Захарий", то обстрел прекратился и дроны полетели. Там находился член команды, который один был как сторож. Он там смотрел, видимо, чтобы не похитили имущество из "Захарии". И первым взрывом его ранило", - рассказывает журналист.

Как сообщает Павел Авдокушин, самый большой в Европе речной плавучий кран LK-800 "Захарий" находился в Херсоне на ремонте после работы на Запорожском мосту, а затем оказался в оккупации. Перед бегством из Херсона россияне отбуксировали его вместе с другими суднами на левый берег, где бросили.

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