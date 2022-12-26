Ситуация на Донбассе тяжелая, оккупанты используюют все доступные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 306-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий отчет о сегодняшнем дне. Первое – фронт. Бахмут, Кременная и другие направления Донетчины, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их.

Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду – за взятие в плен оккупантов на Донетчине. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины.

Второе – это энергетика. Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает. Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии.

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Третий пункт. Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Время терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", - сказал Зеленский.