Раненый оккупант подрывает себя гранатой на поле боя, не надеясь на эвакуацию и медпомощь. ВИДЕО

Российский оккупант, получив ранения после атаки украинского боевого дрона, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант умышленно взорвал гранату.

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"На видео зафиксирована работа операторов ударных дронов одной из воинских частей ДШИ ВС Украины. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и первую медицинскую помощь, а решает взрывать себя гранатой", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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