Рашисты ударили из артиллерии по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне, - ОВА. ВИДЕО
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Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Выбитые окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг - обломки стекла и российских снарядов... ", – говорится в сообщении.
Янушевич также обнародовал видео последствий вражеского удара.