Путин позвонил школьнице из оккупированной Запорожской области: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону девочке из оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

"Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - сказал Путин во время разговора.

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