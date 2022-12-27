Путин позвонил школьнице из оккупированной Запорожской области: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВИДЕО
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Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону девочке из оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".
"Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - сказал Путин во время разговора.