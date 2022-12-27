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Путин позвонил школьнице из оккупированной Запорожской области: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВИДЕО

21 109100
Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону девочке из оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

"Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - сказал Путин во время разговора.

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Топ комментарии

  • Артем 42df2539
    Така маленька, а вже майор
  • дератизатор
    Ті самі "агурчікі" що йому пришлють -
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  • Сергей Сергей b6462634
    Школярка сиділа у сусідній кімнаті і ніщо не видавало в ній співробітницю ФСО. Навіть майорські погони...
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