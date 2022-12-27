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Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" уничтожают российскую бронетехнику на авдеевском направлении. ВИДЕО беспилотника

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Спецназовцы подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили 7 единиц бронированной техники и более полусотни российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины опубликовали в соцсетях фрагменты своих успешных атак на авдеевском направлении.

"Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический сателлит на подходах к Донецку. Такой активности, как сейчас, на этом направлении не было с июня. Враг наступает механизированными подразделениями, иногда на нескольких направлениях, совершая массированные артиллерийские обстрелы" , – сообщил командир группы подразделения Дмитрий.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Ну, по перше - це красиво
  • Євген Дусик
    Пздц як красиво!
  • Senator 0eaca536
    Авдеевку мавзолейные Обезьяны путлера штурмуют девятый год...
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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