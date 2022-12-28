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Снайпер уничтожает оккупантов во время боя в городе: "Еб#нул туда, откуда огонь вели и они заткнулись. Ищи еще огневые точки!". ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись боя украинского снайпера с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, сделанной камерой, установленной на амуниции снайпера, слышен разговор о поражении одной огневой точки противника и просьба снайпера искать новые места, откуда оккупанты ведут огонь. Судя по записи, бой продолжается в городе.

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