Военный 503-й ОБМП Тарантул об обороне Мариуполя: "Город утопал в темноте, огнях и труппах". ВИДЕО

Тарантул – морпех 503-й ОБМП родом из Мариуполя. Он оборонял город от российского нашествия весной 2022 года, вместе со своими побратимами защищал "Азовсталь", а из него попал в плен.

Как передает Цензор.НЕТ, интервью с защитником опубликовал проект "Украинский Свидетель".

"Россиянам нужно поставить галочку в каком-то своем мифическом журнале – мол, ага, Мариуполь мы взяли. …А какой ценой – им это по барабану", – говорит воин.

Вместе с другими защитниками города Тарантул прорывался на "Азовсталь".

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"Ландшафт города постоянно менялся из-за неустанных обстрелов. У нас была легкая техника, которая не рассчитана на преодоление завалов и других препятствий. Поэтому многие просто выходили из машин и бежали вместе с колонной", - вспоминает военный.

Он вспоминает, как выглядел Мариуполь во время боев: "целый город утонул в темноте, огнях и труппах".

На четвертый день пребывания на "Азовстали" Тарантул получил ранение. Он попал в госпиталь, который был обустроен в бункере на территории самого завода. Этот бункер защитники называли между собой "Железяка". Здесь находились раненые, в том числе тяжелые.

Как рассказал мужчина, в самой "Железяке" не было слышно взрывов, представить масштабы разрушений было невозможно. А вот во время экстракции мужчина смог разглядеть, как выглядел завод после непрерывных обстрелов.

"В этой тишине ты мысленно чувствуешь, как происходил тот или иной прилет. Ты знаешь, какое оружие было применено и как оно взрывалось", - отметил военный.

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Затем был плен. Тарантул рассказал, как к украинским военным относились россияне: "По сравнению с тем, как относились к защитникам в Оленовке, к нам относились нормально. Нас никто не бил: люди были истощенные, даже незначительные побои могли привести к смерти. У россиян, я так понимаю, был приказ, чтобы никто не умер. Как выяснилось потом, у меня было сломано семь ребер, одно легкое не работало в течение месяца".

Он также поделился своими соображениями по поводу казни украинских военных в Оленовке: "россияне не сломали "Азовцев" в боях, ничего не добились пытками. Они публично казнили наших военных от безысходности. Следуя методам НКВД, сегодняшние россияне, если не могут сломить противника, уничтожают его физически: режут, разрывают в клочья. Это террористическая машина".

Тарантул рассказал, что после боев за Мариуполь флешбеки видит до сих пор "Эти кадры приходят постоянно, особенно когда созерцаю разрушенные здания - характерные разрушения, свойственные местам, где происходили боевые действия".

По его словам, восстанавливаться помогает общение с молодежью. "Это же для них делается, чтобы не допустить уничтожения культуры, наших этноса и самобытности. ... Украинцы существовали задолго до того, как сформировалось наше государство. Отрицать существование украинцев - это бессмысленно", - подытожил он.

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