Украинские военные уничтожили российский танк: "Башню оторвало? Да!". ВИДЕО

Воины из Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Судя по видео, удар был такой мощности, что у танка улетела башня. На каком направлении уничтожена вражеская техника, не отмечается.

"Ну, нам нравится, как оно горит...как орки суетятся... умирают... Очень интересная развлекательная программа. Некоторым просто башню отрывает", - шутят военные.

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