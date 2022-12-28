Украинские военные уничтожили российский танк: "Башню оторвало? Да!". ВИДЕО
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Воины из Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр уничтожили российский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
Судя по видео, удар был такой мощности, что у танка улетела башня. На каком направлении уничтожена вражеская техника, не отмечается.
"Ну, нам нравится, как оно горит...как орки суетятся... умирают... Очень интересная развлекательная программа. Некоторым просто башню отрывает", - шутят военные.