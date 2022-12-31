Сегодняшняя ракетная атака – это не итог года, это итог судьбы самой России, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России.
Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря.
Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа.
Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить.
И по-русски.
Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами собственных резиденций и дворцов.
Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, а также энергетиков.
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.