Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины обнародовала кадры освобождения украинских пленных 31 декабря 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наибольшая ценность!
Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в сообщении.