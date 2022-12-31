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Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины обнародовала кадры освобождения украинских пленных 31 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наибольшая ценность!

Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
  • Вася Шевченко f77d76ba
    До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

    Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
    якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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