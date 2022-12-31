Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала кадры освобождения украинских пленных 31 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наибольшая ценность!

Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в сообщении.

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