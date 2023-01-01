События прошлого года шокировали цивилизованный мир. Но мы выстояли. Верю в Победу в новом году, - Наев. ВИДЕО

Прошедший год стал безжалостным на события, шокировавшие весь цивилизованный мир. Но мы выстояли, показав свою сплоченность и силу духа. Выстояли, вписав в историю славные имена героев.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в новогоднем поздравлении, информирует Цензор.НЕТ.

"В учебниках по Новейшей истории Украины появятся разделы по героической обороне Киева и Харькова, Чернигова и Изюма, Авдеевки и Бахмута. Будет несокрушимый Мариуполь, освобожденный Херсон, будет Запорожье и Николаев… Будет наше единство с запада на восток и с севера на юг. Мы с Вами будем помнить все. Потому что невозможно стереть из памяти родных лиц из Бучи и Гостомеля, Ирпеня и Бородянки. Мы будем помнить, чтобы не повторить. Мы будем помнить, чтобы мирно жить дальше", – отмечает Наев.

"Я верю, что Новый год принесет нам долгожданную Победу и возвращение в родные дома мужей и жен, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Все они вернутся героями! Мы не десятки, а сотни, тысячи и миллионы раз убеждались в том, что наш дух – не сломить, нашей надежды – не унизить, наш род – не искоренить", – добавляет он.

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По его словам, только с верой в победу мы будем приближать возвращение мира. Наша земля – принадлежит нам, наши традиции – нетленны, наши святыни – вечны!

"Украина была! Украина есть! Украина будет! Слава Украине! Вместе победим!", - резюмирует командующий Объединенными Силами ВСУ.