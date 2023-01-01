В первую ночь нового года сбито 45 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 1 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!

Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.

Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы.

Сделаем все так, чтобы так и было! Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждй, кто работает на победу Украины! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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