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В первую ночь нового года сбито 45 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 1 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!

Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.

Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы.

Сделаем все так, чтобы так и было! Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждй, кто работает на победу Украины! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ось чому я втратив інтерес до українського спорту - там збіговисько ватних долбо*бів за рідкісним винятком
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вторгнення все одно було б, але бої йшли б у районі Чонгара чи навіть у Криму.

    Якби він не підривав оборону країни, розставляючи на посади агентів ФСБ, а готувався б до війни
  • Kan Kan 21c2f560
    Якби не його політика, то і війни би великої не було
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