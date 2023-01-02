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На аэродроме в Воронеже раздались взрывы, - соцсети. ВИДЕО

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В Воронеже раздались взрывы на аэродроме "Балтимор", где располагается боевая авиация РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные соцсети.

"Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков человек, не похоже на петарды или салюты", – пишут в соцсетях.

Официальных сообщений о взрывах нет.

Напомним: "Балтимор" – это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: "Воронеж-Б". Аэродром основан в 1930-х годах.

На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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Топ комментарии

  • Белла Богун
    Нарешті, фраза:"Пора бомбить Воронеж", набула реального змісту!
  • Garry Grant
    З новим роком,@банута кацапня.
  • Яр Холодний
    У давні часи персидському царю Кіру виявилося мало завойованої Персії Він вирішив підкорить собі кочові племена Північного Причорномор"я - скіфів Довго він ганявся за ними по степах - а скіфи "партизанили", вимотуючи персів В кінці-кінців (коли війська Кіра опинилися серед безводних степів, вимотані до кінця) скіфи дали битву В результаті військо Кіра було розгромлене, а цариці Томіріс (єдина в історії жінка-полководець) принесли голову Кіра Вона звеліла принести їй бурдюк з кров"ю Голову його вона запхнула всередину з словами: "Ти хотів крові? Упийся нею!"
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