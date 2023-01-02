Новости Видео

Из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро в Киеве работают не все турникеты: образовались очереди. ВИДЕО

2 58810
В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

"Станции: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)

О полном возобновлении работы турникетов будет сообщено дополнительно.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Нехай це буде самою більшою "проблемою" у Києві, бо рашисти намагалися добитися того, щоб взагалі не було електрики в Україні, водопостачання та опалення, але їм це не вдається і кремляді просто бісяться від цього. І дуже добре, що і 31-го грудня, і 1-го та 2-го січня, рашистам добре "прилітає" по базам та аеродромам руССко-нацистських орків переправляючи їх через Лету на концерт Кобзону!
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    нафига это постить ?на радость **********?
  • Colt
    Надо просто перепрыгивать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости