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Агент РФ, поселившийся вблизи одного из энергетических объектов, задержан на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО

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Во Львовской области задержали российского агента, который собирал разведданные для оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

"С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А впоследствии предаель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР".

В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Виктор Ле
    Повісьте його рядом з об'єктом...
  • vigo
    В тему.
    О. Пономарь.

    Итак, что произошло в Макеевке в новогоднюю ночь?

    Из Саратовской области прибыла огромная партия (около тысячи) мобилизованных и их разместили в корпусах бывшего ПТУ.

    Прямо после боя курантов (по Киеву) было три прилета HIMARS. Но.

    Когда вы раньше видели здания после прилета HIMARS, то вы заметили, что HIMARS не причиняет такого ущерба зданию. HIMARS может пробить крышу, несколько перекрытий, обвалить в следствие часть здания и тд, но - не снести всё здание под ноль (см. фото).

    Но в Макеевке был двойной джек-пот. В этом здании ПТУ был еще (в подвале) склад боеприпасов. То есть, мобилизованных поселили на пороховую бочку и там они открыли водку и шампанское, достали свои домашние деликатесы и собирались радостно встретить Новый год.

    От момента прилета HIMARS до детонации склада БП прошло 28 минут и, естественно, они не успели эвакуироваться в суматохе.

    Есть подтверждения, что фрагменты тел разлетались на сотни метров. Счет уничтоженных врагов идет на сотни.

    Вывод.

    Новый год начался с одной из крупнейших (одномоментных) успешных акций ВСУ за всю войну. Сравнима с крейсером Москва.
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