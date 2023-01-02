Агент РФ, поселившийся вблизи одного из энергетических объектов, задержан на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО

Во Львовской области задержали российского агента, который собирал разведданные для оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Отмечается, что им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

"С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А впоследствии предаель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР".

В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также смотрите: Последствия обстрела детской областной больницы в Херсоне. ФОТОрепортаж