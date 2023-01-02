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Игнат не исключает возможности массированных обстрелов Украины накануне 7 января: "Будем готовиться". ВИДЕО

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Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Россия совершит очередную массированную атаку на Украину перед Рождеством, которое часть украинцев празднует 7 января.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Игнат отметил, что о планах РФ по обстрелу знает только военное руководство РФ, впрочем, ВСУ и Воздушные силы должны постоянно быть готовыми к удару.

"Мы ожидаем, мы готовимся... Мы же видим, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться и держать порох сухим, ракеты чтобы были заряжены, люди готовы", – говорит он.

Игнат добавил, что Россия не хочет менять своих намерений, поэтому защитники Украины будут готовиться и отражать все летящие угрозы. Он призвал верить в наши силы и поддерживать их.

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Топ комментарии

  • Flying Eagle
    Та можуть обстріляти коли завгодно - і перед 7 січня, і перед 10,і перед 15... А можуть і не обстріляти. От 31 грудня стріляли, а перед цим - 29... І ніяких 10 днів інтервалу між обстрілами не було, про які говорили перед цим.
    Що не заява чи новина - то пальцем у небо.
  • Fjall_Raven
    а вот в якутск уже "прилетело". природа наносит ответный удар недоимперии ))
    https://www.youtube.com/post/Ugkx6iD7nesONAys1vBeVcDB0VzEKAlfGf-9
  • Flying Eagle
    20 ракет було - теж немало. В Києві, Хмельницькому біди наробили..
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