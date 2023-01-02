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"Наша работа незаметна для большинства, летчики выполняют свою задачу тихо", - полковник Воздушных сил Евгений Булацик. ВИДЕО

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Офицер Вооруженных Сил Украины, пилот Евгений Булацик, который начал защищать Родину еще в 2014 году, рассказал об уничтожении колонн российских оккупантов под Киевом, Херсоном, в Донецкой области и на острове Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Первое интервью пилота украинской авиационной бригады бомбардировщиков Су-24, полковника Евгения Булацика. Как воюет украинская авиация против врага, в десятки раз превосходящего в количестве и качестве боевой техники, как действуют в условиях одной из мощнейших систем ПВО, под ударами баллистических и крылатых ракет. Много раз российское Минобороны уничтожало всю украинскую авиацию, но герои-пилоты находят возможности уничтожать оккупантов, несмотря на смертельный риск", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Office Den Haag
    "Чому така кількість пристойних людей раптом вирішили, що в поздоровленні Зеленського все прекрасно й «немає до чого до&батися»?

    Бо вони бачать лише те, що в цій промові є.

    Й свідомо чи підсвідомо ігнорують те, чого там немає.

    А немає там визнання, що весь попередній курс цієї влади був помилкою й брехнею, а ігнорування небезпеки перед самим початком вторгнення - безпрецедентним злочином перед своїм народом, який призвів до абсолютно лютих наслідків.

    А без цього визнання, без каяття й благання пробачити, всі найпатріотичніші пасажі з промови є такою самою брехливою піар-акцією, як і обіцянка закінчити війну в 2019..."
  • Hanka Panyanka
    як це непомітна, робота всіх на фронті дуже помітна, завдяки їй більшість з нас ще живі, не втратили свій дім, та маємо батьківщину...
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