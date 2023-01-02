"Наша работа незаметна для большинства, летчики выполняют свою задачу тихо", - полковник Воздушных сил Евгений Булацик. ВИДЕО
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Офицер Вооруженных Сил Украины, пилот Евгений Булацик, который начал защищать Родину еще в 2014 году, рассказал об уничтожении колонн российских оккупантов под Киевом, Херсоном, в Донецкой области и на острове Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Первое интервью пилота украинской авиационной бригады бомбардировщиков Су-24, полковника Евгения Булацика. Как воюет украинская авиация против врага, в десятки раз превосходящего в количестве и качестве боевой техники, как действуют в условиях одной из мощнейших систем ПВО, под ударами баллистических и крылатых ракет. Много раз российское Минобороны уничтожало всю украинскую авиацию, но герои-пилоты находят возможности уничтожать оккупантов, несмотря на смертельный риск", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.