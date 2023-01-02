"Наша работа незаметна для большинства, летчики выполняют свою задачу тихо", - полковник Воздушных сил Евгений Булацик. ВИДЕО

Офицер Вооруженных Сил Украины, пилот Евгений Булацик, который начал защищать Родину еще в 2014 году, рассказал об уничтожении колонн российских оккупантов под Киевом, Херсоном, в Донецкой области и на острове Змеиный.