Удары по территории РФ будут все глубже и глубже, - Буданов. ВИДЕО

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут все глубже и глубже.

Об этом говорится в его интервью ABC News, отрывок из которого был изложен в соцсетях телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Во время интервью Буданова спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, на что он сказал: "Пока я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны".

Он добавил, что очень рад видеть такие атаки, и на вопрос, будет ли их больше, ответил: "Думаю, да".

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"[Они будут] все глубже и глубже", – ответил Буданов на дополнительный вопрос журналистки, насколько глубокими могут быть эти удары.

Буданов также напомнил, что Крым – это территория Украины, поэтому там Украина может применять любое оружие, которое считает нужным.