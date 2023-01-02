Россия планирует длительную атаку "шахедами", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 313-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала года прошло всего два дня, а счет сбитых иранских дронов над Украиной – уже более восьмидесяти. В ближайшее время это количество может вырасти.

У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать – и сделаем все, – чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные.

Хочу сегодня отметить за успешную защиту неба на днях Воздушные командования "Центр", "Південь" и "Схід". А особенно – бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, несомненно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп.

Спасибо всем, кто будет дежурить этой ночью на боевых постах! Спасибо всем, кто воюет за Украину!" - сказал Зеленский.

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