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Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО

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Президент США Джо Байден считает, что поручение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Украине в связи с Рождеством – попытка получить передышку для продолжения военных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Байден подчеркнул, что Путин готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в первый день нового года.

"Я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – заявил Байден.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Йцу Кенг 07b0c614
    АSLAN @antiputler_news 2 ч
    Никитка Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как сообщает Baza, у 77-летнего путинского ректального шлифовальщика диагностирована «ковидная» пневмония. Пожелаем побыстрее разрешиться от бремени этой презренной жизни, которая очень уж переоценена! В «рай», ****!
  • Петя Курочкин
    Боже храни Америку!!!
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