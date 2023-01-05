Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО
18 59999
Президент США Джо Байден считает, что поручение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Украине в связи с Рождеством – попытка получить передышку для продолжения военных действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Байден подчеркнул, что Путин готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в первый день нового года.
"Я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – заявил Байден.