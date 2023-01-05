Четыре лидера государств-партнеров проинформированы об оборонных нуждах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 5 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке президента.

"Сегодня был очередной активный дипломатический день: еще четыре лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах государства-террориста.

России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим.

И ежедневно укрепляем оборону Украины. Со всеми лидерами обсуждаю обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.

Хочу сегодня поблагодарить президента Байдена и канцлера Шольца за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику. Это действительно большая победа для нашего государства.

Спасибо всем, кто помогает нашим людям защищать свободу! Благодарю всех, кто воюет и работает ради того, чтобы террористы потерпели поражение!" - отметил Зеленский.

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