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Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов. ВИДЕО

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В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.

В описании к видео отмечается: "Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия".

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Топ комментарии

  • Urs
    По неподтверждённой пока информации певица Юлия Чичерина была приглашена на концерт Кобзона в Донецке. Якобы её местоположение накрыли вчера вечером, а к утру найти её живой или мёртвой не удалось.
  • Amber
    Саме так , безжалісно , потрібно знищувати русофашистів , які припхалися на нашу землю 👍🏼👍🏼👍🏼😡
  • Алекс Ростиков
    Дуже файно!
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