Лукашенко посетил российские войска в Беларуси: "Общее дело делаем". ВИДЕО
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, наведался в российские войска, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко заслушал доклад о завершении "боевого слаживания" частей группирований. Представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. По его словам, подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.
"Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите", - прокомментировал белорусский диктатор.