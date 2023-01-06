ГБР провело обыски у предателя Сальдо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

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"В его имении и по месту жительства поклонников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", - говорится в сообщении.

У Сальдо нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. А также конспекты об особенностях законодательства РФ и справки по херсонским патриотам и активистам.

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"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой России. Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие Доля", "Москва. Размышления в фотографиях", рядом же пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент", - отметили в ГБР.

Сальдо обвиняют в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ, обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

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