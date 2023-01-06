"Щедрик" от ВСУ: украинские воины поздравили граждан с Рождеством. ВИДЕО

Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ поздравил украинцев с Новым Победным Годом и Рождеством Христовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительное видео по мотивам "Щедрика" опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Рождество этого года имеет горький привкус слез и цвет крови… цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны!", - подчеркивают в сообщении.

Военные подчеркивают, что в борьбе рождается нация, поэтому призывают украинцев продолжать бороться с захватчиками.

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