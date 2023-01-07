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Начальник поезда Роман (Трак) сражается под Соледаром. В одном бою он лично уничтожил трех оккупантов | Юрий Бутусов. ВИДЕО

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Интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с защитником Украины Романом (позывной Трак).

Роман каждый день ведет ближний бой в Соледаре, сообщает Цензор.НЕТ.

В гражданской жизни он был начальником поезда "Киев – Бердянск". А сейчас является сержантом 46-й десантно-штурмовой бригады.

Юрию Бутусову Роман рассказал о бое, в котором лично уничтожил трех российских оккупантов.

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