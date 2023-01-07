Партизаны на Луганщине уничтожили железную дорогу, по которой оккупанты подвозили военную технику, - Гайдай. ВИДЕО

Движение партизан вблизи г. Счастья в Луганской области уничтожило железнодорожное полотно на участке, по которому оккупанты транспортировали военную технику и боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Луганские партизаны – сила. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск – с. Лантратовка.

Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят по этому пути украинское зерно на территорию России", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, в своих "СМИ" оккупанты признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко осудил трех "рельсовых партизан" на суммарный срок в 66 лет колонии, - Беларускі Гаюн