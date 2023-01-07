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Нас всех собрали в актовом зале слушать Путина, - раненый в Макеевке русский солдат. ВИДЕО

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В сеть попали кадры с российским солдатом, выжившим после обстрела ВСУ постройки училища в Макеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Раненый солдат представился Антоном Горловинским.

Он отметил: "В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале прослушать речь президента. Мы просили этого не делать. Все местные знали об этом. Нам сказали выполнять приказ этого полковника. Это преступный приказ".

Российский солдат подчеркнул, что он спасся "чудом"

В соцсетях сообщается, что впоследствии этот солдат от полученных ожогов скончался.

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Топ комментарии

  • Beta Human
    Чого кіпішувати? Дуже навіть гарний приказ. )
  • Яр Холодний
    Ну я ж вранці 1 січня (коли пройшла інформація) саме це й сказав! Що замполіти зігнали всіх у одне місце - дивиться виступ "фюрера"!
  • Олександр Дніпро
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