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Работа снайперов ЦСО "А" СБУ: ликвидированы два оккупанта. ВИДЕО

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Снайперская группа ЦСО "А" СБУ уничтожила двух российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ - два оккупанта были уничтожены", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что снайперская группа вернулась на базу без потерь.

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Топ комментарии

  • серж кин
    Файно!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українському снайперу респектище-давай ще...
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Ви ж мої зайчики !
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