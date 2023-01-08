Работа снайперов ЦСО "А" СБУ: ликвидированы два оккупанта. ВИДЕО

Снайперская группа ЦСО "А" СБУ уничтожила двух российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ - два оккупанта были уничтожены", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что снайперская группа вернулась на базу без потерь.

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