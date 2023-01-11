Медики под обстрелом эвакуируют раненого бойца с поля боя в Соледаре на американской бронемашине М113. ВИДЕО беспилотника
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Украинские боевые медики под обстрелом успешно эвакуировали раненого украинского воина с поля боя в Соледаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эвакуации опубликована в соцсетях. Работу боевых медиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, что врачи заезжают в город на американском бронетранспортере М113, обозначенном красным крестом, подъезжают к полуразрушенному дому, грузят раненого и успешно эвакуируют его.