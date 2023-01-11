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Медики под обстрелом эвакуируют раненого бойца с поля боя в Соледаре на американской бронемашине М113. ВИДЕО беспилотника

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Украинские боевые медики под обстрелом успешно эвакуировали раненого украинского воина с поля боя в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эвакуации опубликована в соцсетях. Работу боевых медиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, что врачи заезжают в город на американском бронетранспортере М113, обозначенном красным крестом, подъезжают к полуразрушенному дому, грузят раненого и успешно эвакуируют его.

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Топ комментарии

  • Баритон Саша
    Гарна "скора помощь", дай Боже, щоб тільки поменьше виїздів треба було.
  • Advokat Savchuk
    А так обсирали цю старушку, пре як легкова. Це дивовижно - вся евакуація здійснена протягом переглчду короткого відео (якщо оператори швидкість перемотки не збільшили). І звязок нормальний бо напевно дороговказання з дрону, і проти осколків стійка, бо щось потужно бахнуло поруч з машиною. Американська стара зброя забезпечення якраз відповідає сьогоднішнім умовам війни. Бойва має бути на покоління коащою від москальськоі
  • Владимир Сухов e5dee246
    Браво !
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