Украинцы во Львове встретили Дуду овациями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Жители Львова вечером 11 января встретили президента Польши Анджея Дуду во Львове овациями.
Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в твиттере канцелярией Дуды, жители Львова аплодируют польскому президенту, благодарят и жмут ему руки.
В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydent @AndrzejDuda | Lwów
🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk