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Украинцы во Львове встретили Дуду овациями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Жители Львова вечером 11 января встретили президента Польши Анджея Дуду во Львове овациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в твиттере канцелярией Дуды, жители Львова аплодируют польскому президенту, благодарят и жмут ему руки.

В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

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Украинцы во Львове встретили Дуду овациями 01
Украинцы во Львове встретили Дуду овациями 02

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Яка зустріч! Не кожного Президента так зустрічає народ. Польща це заслужила.
  • Kozak Palestina
    Дуда перший дав зброю. без жодних погоджень під своє слово і рішення. За це йому дякують українці і не забудуть Польщі цієї допомоги.
  • Андрей Ивашкевич
    Це вдячність всьому польському народу. В мене рідні евакуювались до Польщі. Те що роблять поляки і уряд Польщі для наших біженців можна описати одним словом це чудово.
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