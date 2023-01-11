Украинцы во Львове встретили Дуду овациями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Львова вечером 11 января встретили президента Польши Анджея Дуду во Львове овациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в твиттере канцелярией Дуды, жители Львова аплодируют польскому президенту, благодарят и жмут ему руки.

В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

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"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".

Prezydent @AndrzejDuda | Lwów

🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023





