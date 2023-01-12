"Нормальный пехотный ВОП может год сдерживать бригаду "вагнеровцев", - Арестович. ВИДЕО

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что правильно оборудованные позиции позволяют небольшому пехотному подразделению долго сдерживать наступление врага, более многочисленного в десятки раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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"Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать идущую на позиции бригаду "вагнеровцев", если там все правильно сделали… пулеметы на флангах раскинули и все. Уже никто и никуда не пройдет!", - считает Арестович.

Смотрите: "Есть подразделения, которые у нас бежали и бегут, отказников большое количество", - советник Офиса президента Арестович. ВИДЕО