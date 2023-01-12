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Оккупант умирает от холода на украинской земле. ВИДЕОбезпилотника

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В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние часы жизни заброшенного в поле российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, захватчик умирает от переохлаждения. Предсмертные часы россиянина зафиксировал украинский беспилотник.

"Вот именно так выглядит брошенный на произвол судьбы российский ЧМОбик. Из коптера видно, что он просто замерзает насмерть. И все это ради амбиций бункерного деда, который в итоге подарит его родным очередной набор полотенец или торт", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Ніхто не виживе. Всі окупанти помруть. І колаборанти теж. Слава Україні. Слава ЗСУ.
  • Red_Sky_On
    А міг би від горілки дома коні двинути, чи у в'язниці пару років почалитись .... Отже нєхер шастать!
  • Олександр Дніпро
    Щоб лани широкополi,
    I Днiпро, i кручi
    Стали вам поперек горла,
    москалi **#чі!
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