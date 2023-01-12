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"Все россияне, поддерживающие войну – психически больные фашисты", - Гребенщиков. ВИДЕО

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Российский музыкант Борис Гребенщиков рассказал о своих попытках поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами и назвал фашистами, поддерживающими войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам музыканта, российско-украинская война это не что иное, как фашизм.

"Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. Те, кто поддерживает эту войну - психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице...", - сказал Гребенщиков.

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