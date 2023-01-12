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Аэроразведка и артиллеристы уничтожили 11 оккупантов в Соледаре. ВИДЕО

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В Соледаре аэроразведчики группы "Птахи Мадяра" и артиллеристы 45-й артиллерийской бригады уничтожили по меньшей мере 11 оккупантов из штурмовой группы, которая заходила в город. Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий опубликовал на своей странице командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди. По его подсчетам, общая численность штурмовой группы была не менее 30 оккупантов. Остатки штурмовой скрылись.

Читайте: Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Засолили кацапів. Будуть солоні лапті.
  • Юрий Педаченко
    Відео вогонь! Хлопці бережи вас Бог!
  • Eques Patriam
    До речі знову ж Аеророзвідка це те що колись був розформував Зеленський та приведені ним агенти рф до влади. Правда потім через суспільний резонанс вдалось заставити Зеленського відновити Аеророзвідку...

    А тепер логічно подумайте які війська ефективніші. Взвод солдат із автоматами чи вогнева група з весільними дронами?
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