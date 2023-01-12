Аэроразведка и артиллеристы уничтожили 11 оккупантов в Соледаре. ВИДЕО

В Соледаре аэроразведчики группы "Птахи Мадяра" и артиллеристы 45-й артиллерийской бригады уничтожили по меньшей мере 11 оккупантов из штурмовой группы, которая заходила в город. Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".