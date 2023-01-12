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Российская пропаганда ищет оправдание поражению в Украине "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВИДЕО

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На российском телевидении пропагандисты ищут оправдание поражению в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще в мае прошлого года мы могли завершить СВО проведением операции на окружение, по классике. Тогда меня самого возмутила фраза нашего президента (Путина. – Ред.) "мы не будем делать Сталинград под Донбассом". Хотя логичнее было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла.

Представим, если бы мы все это сделали. Сейчас бы не стоял вопрос о глубокой модернизации ВС, которая объявлена. У нас бы не пошла духовная поляризация. Не случилось бы духовной мобилизации общества. …Если бы тогда это было сделано, то морально-психологических условий для глубоких революционных реформ создано не было бы. Сегодня это затягивание "спецоперации", которое имеет негативные последствия, связанные с жертвами, разрушениями, материальными средствами, но у нее есть положительный момент", - сказал пропагандист.

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Топ комментарии

  • Александр Алекс de6e56ae
    Кацапи починають розуміти 'всю глубіну замисла', коли вже глибоко ввійшла пляшка в дупу. Це свідчить, що 'мозок' кацапа розташований десь в прямій кишці
  • MrStepanovM
    блювота....
  • dandy NeinRusSchwein
    Епанные, конченный твари ... Сколько судеб разрушено?..сколько детей без отцов? Сколько матерей без сыновей?....

    Хотя наша(украинцев) вина в это тоже есть...30 лет было, чтобы хотя бы что-то сделать на подобие Польши, Литвы, Латвии... Не отдавать ядерку за писульки, не продавать интересы страны за дешёвый, российский газ, по-быртку вступить в НАТО, в ЕС... Через 30 лет пришли к тому, что нужно было делать сразу после развала совка...но с какими потерями?..
    Да и приходится делать это буквально "НА КОЛЕНКЕ"... Армию...НАТО...Евросоюз....
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