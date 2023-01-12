Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар, - Остин. ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные. Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.





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