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Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар, - Остин. ВИДЕО

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Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные. Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.


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Топ комментарии

  • Amber
    Кацапи змогли взяти тільки свої відморожені яйця , а не Соледар
  • Garry Grant
    За#бали ви з цим Соледаром. Це вже ніщо. Немає Соледара. Наші бійці виконують тактичні завдання готуючи підгрунтя для майбутнього наступу. Нажаль ціною власного життя.😔
  • Saskia Jansen
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